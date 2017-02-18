كنعان: على بعض المكونات أن تقبل أنّ تمثيلها لا يعكس حجمها الصحيح.

محمّد جابر

كنعان: على بعض المكونات أن تقبل أنّ تمثيلها لا يعكس حجمها الصحيح.

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