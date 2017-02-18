كنعان للـ”ال بي سي”: موقف الرئيس عون واضح بأن الانتخابات ستحصل على قانون جديد والعهد هو عهد تغيير وانجازات وموقق الرئيس حازم ولن يتراجع

محمّد جابر

كنعان للـ”ال بي سي”: موقف الرئيس عون واضح بأن الانتخابات ستحصل على قانون جديد والعهد هو عهد تغيير وانجازات وموقق الرئيس حازم ولن يتراجع

تعليقات الفيسبوك