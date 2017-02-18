كنعان للـ”ال بي سي”: موقف الرئيس عون واضح بأن الانتخابات ستحصل على قانون جديد والعهد هو عهد تغيير وانجازات وموقق الرئيس حازم ولن يتراجع

أخبار متفرقة
- اللواء“التحكم المروري”: تصادم بين 3 سيارات داخل نفق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المنطقة.
- لبنانالعريضي: لا استحالة في الوصول لقانون انتخاب
- اللواءوحدات الجيش السوري تسيطر على “طرفة الغربية” بريف حمص الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش
- اللواء“الجزيرة”: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي في درعا إلى 14 قتيلا
- اللواءالولايات المتحدة تؤكد وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن في أحد السجون الأميركية
- رياضةبالفيديو: بيل العائد يساهم بفوز ريال مدريد وتعزيز صدارته..
- لبنانماذا قال الرياشي عن تفاهم عون- جعجع
- دولياتلافروف يبشر الاوكرانيين…الهدنة بدأت
- رياضةلرياضي يهزم هومنتمن في دبي وهوبس يسقط ميروبا محلياً..
- عربياتجديد تعسف الاحتلال: اجبار عائلة فلسطينية على هدم منزلها بيدها