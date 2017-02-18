مقتل شخص وجرح 20 آخرين على الأقل في خروج قطار عن مساره في بلجيكا (skynews)

محمّد جابر

مقتل شخص وجرح 20 آخرين على الأقل في خروج قطار عن مساره في بلجيكا (skynews)

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