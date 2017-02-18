منصة موسكو للمعارضة السورية تعلن عدم مشاركتها بمفاوضات جنيف (روسيا اليوم)

محمّد جابر

منصة موسكو للمعارضة السورية تعلن عدم مشاركتها بمفاوضات جنيف (روسيا اليوم)

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