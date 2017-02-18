نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: بعد زيارة نتنياهو لواشنطن ستشكّل فرق عمل لتخطيط تسوية بين إسرائيل ودول المنطقة

محمّد جابر

نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: بعد زيارة نتنياهو لواشنطن ستشكّل فرق عمل لتخطيط تسوية بين إسرائيل ودول المنطقة

 

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