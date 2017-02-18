نص منشورات ألقتها طائرات عراقية: القوات العراقية تتقدم صوب الجانب الغربي للموصل

محمّد جابر

نص منشورات ألقتها طائرات عراقية: القوات العراقية تتقدم صوب الجانب الغربي للموصل

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