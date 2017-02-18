هآرتس: التعادل الإستراتيجي بين حزب الله وإسرائيل يبعد الحرب المقبلة

محمّد جابر

هآرتس: التعادل الإستراتيجي بين حزب الله وإسرائيل يبعد الحرب المقبلة

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