واشنطن تطمئن حلفاءها بشأن موقفها من سوريا والأمم المتحدة تضع اللمسات الأخيرة لقائمة جنيف

قالت يارا شريف المتحدثة باسم ستافان دي ميستورا امس إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لا يزال يضع اللمسات النهائية على قائمة من سيحضرون محادثات السلام في جنيف التي ستبدأ في٢٣شباط.

وأضافت أن هناك بالفعل ردودا إيجابية على الدعوات التي وجهت حتى الآن وإن من المتوقع وصول بعض المشاركين في مطلع الأسبوع.

وذكرت أنها على علم بشائعات عن مزيد من التأجيل للمحادثات بعدما كانت مقررة أصلا في الثامن من شباط لكنها أضافت أنه لا توجد خطط لتأجيلها مجددا.

وفي تطور لافت، لم تعد الأمم المتحدة تستخدم عبارة «الانتقال السياسي» لوصف أهداف جولة جنيف فيما قد يكون تنازلا كبيرا للمفاوضين الممثلين للرئيس بشار الأسد.

و«الانتقال السياسي» عبارة فسرتها المعارضة على أنها تعني إزاحة الأسد أو على الأقل تقليص سلطاته.

وفي البداية قالت شريف امس إن المحادثات ستناقش الانتقال السياسي. وقالت في رد على سؤال من أحد الصحفيين «أعتقد .. نعم.. يمكنك استخدام عبارة «الانتقال السياسي». سيكون محورا للمحادثات حسب اعتقادي كما كان في الماضي.»

لكنها أرسلت في وقت لاحق رسالة عبر البريد الإلكتروني لتوضيح تصريحاتها.

وقالت «هذا الصباح في الإفادة الصحفية سئلت عن المفاوضات بين الأطراف السورية وما إذا كانت ستناقش قضية الانتقال السياسي … لغرض التوضيح.. من فضلكم لاحظوا أن المفاوضات سوف تسترشد تماما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ الذي يتحدث بشكل محدد عن الحكم ودستور جديد وانتخابات في سوريا.»

والقرار الصادر في كانون الأول ٢٠١٥ تم تبنيه بالإجماع كأساس لمحادثات السلام التي عقدت بشكل متقطع في الشهور الأولى من ٢٠١٦ لكنها لم تُستأنف بعد نهاية نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، أعرب حلفاء واشنطن الذين كانوا يترقبون الكشف عن توجهات الدبلوماسية الأميركية، عن اطمئنانهم امس بشأن الملف السوري بعدما حصلوا على تأكيدات من وزير الخارجية ريكس تيلرسون على دعم مفاوضات جنيف.

ولأول مرة منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عقدت الدول الغربية والعربية الداعمة للمعارضة السورية، نحو عشرة بلدان غربية وعربية وتركيا، لقاء امس في بون على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

وفي ختام الاجتماع، أعربت برلين وباريس عن ارتياحهما وقال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال الذي تستضيف بلاده الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، «بدا واضحا أننا نريد في جميع الأحوال حلا سياسيا في إطار الأمم المتحدة».

وافاد مصدر غربي أن تيلرسون كان واضحا للغاية حيال ضرورة توجيه رسائل إلى الروس، وقال المصدر «شرح لنا أنه لن يكون هناك تعاون عسكري مع الروس طالما أنهم لم ينأوا بأنفسهم عن موقف دمشق بشأن المعارضة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت «من المهم والضروري أن يقوم حوار وثيق مع الولايات المتحدة حول هذه المسألة السورية (…) تثبتنا هذا الصباح من أننا متفقون جميعا».

وقال غابريال إن محادثات أستانا «جيدة، لكن يجب أن تؤدي إلى عملية سياسية في جنيف، حول مسائل الدستور والحكم والانتخابات» في سوريا.

الميدان السوري

ميدانياً، قال الجيش التركي امس إنه يوشك على استكمال عملية انتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن التنظيم المتشدد ما يزال يسيطر على ٩٠ بالمئة من المدينة نفسها وإن القصف والضربات الجوية قتلت عشرات المدنيين في اليومين الماضيين.

وعلى جبهة أخرى ، قالت وزارة الدفاع الروسية امس إن قاذفات بعيدة المدى أطلقت سلسلة من صواريخ كروز على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية حول مدينة الرقة السورية.

وأضافت الوزارة في بيان أن قاذفات توبوليف-٩٥ أقلعت من روسيا وحلقت فوق إيران والعراق للوصول إلى سوريا حيث قالت إنها استهدفت بنجاح معسكرات تدريب ومركز قيادة للمتشددين.

بالمقابل، اعلن البنتاغون امس ان قادة تنظيم الدولة الاسلامية بدأوا يغادرون مدينة الرقة على وقع تقدم «قوات سوريا الديموقراطية» التي يدعمها التحالف الدولي ضد الجهاديين.

من جهة ثانية، شنت طائرات روسية امس ثلاثين غارة على مواقع المعارضة المسلحة في درعا بجنوب سوريا رغم تعهد موسكو أمس بوقف الغارات.

على صعيد آخر، أعدم تنظيم جند الأقصى الجهادي ٤١ مقاتلاً من تحالف فصائل تشكل جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) الفصيل الابرز فيه، في اطار اقتتال داخلي بين الطرفين في محافظة إدلب.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ١٢٥ مقاتلاً من الطرفين منذ بدء المعارك الاثنين.

(«اللواء» – وكالات)