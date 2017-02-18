وحدات الجيش السوري تسيطر على “طرفة الغربية” بريف حمص الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش

محمّد جابر

وحدات الجيش السوري تسيطر على “طرفة الغربية” بريف حمص الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش

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