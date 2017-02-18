وزير الامن الداخلي الاميركي يؤكد انه يجري اعداد المرسوم الجديد حول الهجرة بشكل افضل

محمّد جابر

وزير الامن الداخلي الاميركي يؤكد انه يجري اعداد المرسوم الجديد حول الهجرة بشكل افضل

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