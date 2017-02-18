وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الفرنسي حل للأزمة السورية والوضع في ليبيا

محمّد جابر

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الفرنسي حل للأزمة السورية والوضع في ليبيا

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