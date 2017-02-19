الاجهزة الامنية تفتح تحقيقا في مقتل ثناء منير العتقي بعد نقلها جثة الى المستشفى الاسلامي في طرابلس

دلال ديب

الاجهزة الامنية تفتح تحقيقا في مقتل ثناء منير العتقي بعد نقلها جثة الى المستشفى الاسلامي في طرابلس

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