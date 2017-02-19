الجيش اللبناني: توقيف المواطن محمد حسن عودة عند حاجز وادي حميد- عرسال اثناء محاولته تهريب مواد غذائية إلى المجموعات الإرهابية بجرود المنطقة

محمّد جابر

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