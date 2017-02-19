“النهار”: الجيش ضبط على طريق وادي حميد في جرود عرسال شاحنة تموينية مهرّبة من عرسال في اتجاه الجرود لمصلحة المجموعات الإرهابية

دلال ديب

“النهار”: الجيش ضبط على طريق وادي حميد في جرود عرسال شاحنة تموينية مهرّبة من عرسال في اتجاه الجرود لمصلحة المجموعات الإرهابية

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