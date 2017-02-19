تشاوش اوغلو: علينا استئناف مفاوضات جنيف من أجل حل سياسي في سورية

دلال ديب

تشاوش اوغلو: علينا استئناف مفاوضات جنيف من أجل حل سياسي في سورية

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