توسّع مروحة النقاشات حول مشروع الموازنة و«سلة الضرائب» تتصدّر العقبات أمام إقرارها

تتباطأ وتيرة التقدّم في ملف الموازنة العامة، على الرغم من توسّع مروحة النقاشات فيها من داخل مجلس الوزراء وخارجه، وباتت سلّة الضرائب والرسوم الموجودة في مشروع موازنة 2017 تشكّل عقبة إضافية أمام إقرار الموازنة، نظراً إلى الاختلاف بشأنها، وتزايد الاعتراضات الشعبية والنقابية عليها.

وفي حين تتضمّن موازنة 2017 أكثر من 27 إجراءً ضريبياً، يصر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في حديث صحفي على أنّ «ما من توجّه لزيادة الضرائب على الطبقات المتوسّطة والفقيرة»، كما يطالب وزير السياحة اواديس كيدانيان بإقرار موازنة العام 2017، معلنا عن رفضه فرض أي ضريبة تطال الطبقة المتوسّطة وما دون، من جهته يعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري أنّ هناك «ضرورة للاستغناء عن بعض الضرائب المدرجة في مشروع الموازنة لأنها تضرب قطاعات انتاجية مختلفة لاسيما القطاع السياحي».

هذا ليس إلا نموذجاً عن الخلافات في وجهات النظر بين أركان الحكومة في ما خص جانب الضرائب، ولكن بمعزل عن المواقف تبقى الحقيقة واحدة وهي أنّ موازنة العام 2017 تتضمّن سلّة من الضرائب التي تطال كافة شرائح المجتمع بما فيها الفقراء ومحدودي الدخل.

حقيقة الضرائب

كل تلك المواقف وسواها لا تنفي وجود سلة في موازنة العام 2017 تتضمّن 27 إجراءً يتنوّع بين فرض رسوم وضرائب جديدة ورفع رسوم وضرائب موجودة حالياً، حتى أن الإيرادات الضريبية باتت تشكّل نحو 80% من مجمل الإيرادات العامة، والباقي أي نحو 20% فقط تعود إلى إيرادات غير ضريبية.

وتطال غالبية الضرائب والرسوم الملحوظة في موازنة 2017، بشكل مباشر الفئات المتوسطة والفقيرة من المجتمع اللبناني، وتتصدّرها الضريبة على القيمة المضافة التي سيتم رفعها من 10% الى 11%، وهي تستهدف كل مواطن لبناني وتدخل في صلب حاجاته وإنفاقه اليومي.

وتتضمّن الموازنة العديد من الرسوم «الجائرة» بمعظمها، ومنها فرض رسم استهلاك على المازوت (بنوعيه الأخضر والأحمر) بمعدل 4%. ما يرتّب أعباء معيشية جديدة على مستهلكي المازوت، وهم أهالي المناطق الجبلية الذين يستهلكون المازوت بداعي التدفئة، كذلك على المزارعين والمولدات الكهربائية الخاصة (ما ينعكس ارتفاعاً مباشراً في تكلفة كهرباء المولدات على المواطن) وغيرها، والنتيجة، أن هذا الرسم سيشكل ضغطاً مباشراً وغير مباشر في آن، على الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

توقّعات النمو

أنجز فرنسبنك نشرته الاقتصادية عن العام 2016، والتي تضمّنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن «أمن الطاقة في لبنان: الواقع الراهن والآفاق».

وتوقّع التقرير أنْ يحقّق الاقتصاد اللبناني نشاطاً أفضل في عام 2017 عن مستواه في عام 2016، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 2% في عام 2017 مقارنة مع نمو نسبته 1.4% لعام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

كما أشار إلى أنّ القطاع الحقيقي شهد تحسّناً في نشاطه العام في عام 2016 مقارنة بمستواه في عام 2015. حيث ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية في القطاع الحقيقي كقيمة المبيعات العقارية (1.4٪)، وعدد السيّاح (11.2%)، وعدد المستوعبات في مرفأ بيروت (7.2%)، وعدد المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي (2.2%).

أوّل 10 مصارف

نشر اتحاد المصارف العربية مجلّته الشهريّة التي صنّف من خلالها أوّل 100 مصرف عربي من حيث الموجودات كما في نهاية الفصل الثالث من العام 2016.

وقد احتل «بنك عوده» المركز الأوّل في لبنان والمرتبة 20 في المنطقة لجهة حجم الميزانيّة كما في نهاية شهر أيلول 2016 (45.28 دولارا)، ليتبعه بنك لبنان والمهجر (الموجودات: 30.13 مليار دولار؛ المرتبة الإقليميّة: 31)، و»بنك بيبلوس» (الموجودات: 20.57 مليار دولار، المرتبة الإقليميّة: 47)، و»فرنسبنك» (الموجودات: 20.05 مليار دولار في نهاية الفصل الأوّل من العام 2016؛ المرتبة الإقليميّة: 48)، و»بنك بيروت» (الموجودات: 16.52 مليار دولار؛ المرتبة الإقليميّة: 54)، للذكر لا للحصر.

كما صنّف اتحاد المصارف العربية «بنك الاعتماد اللبناني» في المرتبة التاسعة ضمن نظرائه المحليّين والمرتبة 76 بين المصارف العربية إذ فاقت موجوداته عتبة الـ 10.39 مليارات دولار مع نهاية النصف الأوّل من العام 2016.

سعر الصرف

واستقر سعر صرف الدولار الأميركي بين البنوك في سوق القطع اللبناني خلال الأسبوع الماضي عند سعر وسطي 1514.25 ضمن هامش 1514-1514.5.

بالإضافة الى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان الى 40.04 مليار دولار في شهر كانون الثاني 2017 مقابل 37.02 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية.

اما بالنسبة الى دولرة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف اللبنانية، فقد ارتفعت من 64.88% في سنة 2015 الى 65.82% في سنة 2016.

انخفضت قيمة الليرة اللبنانية مقابل اليورو بشكل طفيف خلال الأسبوع الفائت، إذ ارتفع سعر صرف اليورو من 1604.28 ليرة لبنانية الى 1604.45 ليرة لبنانية الى الأسبوع الفائت.

مبيعات السيّارات

وإستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، وصلت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان إلى 2419 سيّارة خلال شهر كانون الثاني من العام 2017 مقارنةً مع 2713 سيّارة في شهر كانون الأوّل 2016.

أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد إرتَفَعَت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة 0.42% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني من العام 2016 والبالغ حينها 2409 سيّارات.

وقد تصدّرت السيّارات اليابانيّة الصنع لائحة مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان بحيث بلغت حصّتها من السوق 38.98% مع نهاية شهر كانون الثاني 2017، تلتها السيّارات الكوريّة (30.34%) والسيّارات الأوروبيّة الصنع (20.88%)، ومن ثمّ السيّارات الأميركيّة (9.26%) والصينيّة (0.54%).

مرفأ بيروت

الى ذلك شهدت حركة الشحن عبر مرفأ بيروت إنكماشاً خلال شهر كانون الثاني من العام 2017، بحيث إنخفض الشحن العام بنسبة 5.88% على أساس شهري إلى 631.1 ألف طن مقابل 670.5 ألف طن في شهر كانون الأول 2016.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت حركة الشحن العامّ بنسبة 7.59% سنويّاً مقابل 682.9 ألف طن خلال شهر كانون الثاني 2016.

وقد إنخَفَضَ عدد البواخر بنسبة 10.73% على صعيدٍ سنويّ إلى 158 باخرة، مقابل 177 باخرة سُجّلت خلال شهر كانون الثاني 2016 في حيْن إرتفع عدد الحاويات بنسبة 5.79% على صعيدٍ سنويٍّ إلى 97217 حاوية.