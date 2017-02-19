فرنسا تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حملات الانتخابات الرئاسية وتصف التدخلات الروسية فيها بغير المقبولة

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- اللواءفصائل المعارضة المسلحة الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي: نحتفظ بحق الرد على هجمات الجيش السوري والميليشيات الموالية له
- اللواءالجيش اللبناني: توقيف المواطن محمد حسن عودة عند حاجز وادي حميد- عرسال اثناء محاولته تهريب مواد غذائية إلى المجموعات الإرهابية بجرود المنطقة
- اللواءقوى الأمن: أوقف حاجز ضهر البيدر كل من ج.ن(1988) ب.ر(1989) وج.ي(1989) لحيازتهم على حوالي ٤٥٠غ حشيشة مقسم الى 3أكياس و2غ كوكايين وحوالي 1/2حجر كوكايين
- اللواءسليمان: رد أعلى سلطة في لبنان على التهديدات الاسرائيلية دليل على قوة المؤسسات الشرعية
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- اللواءكرم ممثلا جعجع : البطولات كانت في الماضي على الجبهات وهي اليوم في المواقف السياسية
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