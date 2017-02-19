فرنسا تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حملات الانتخابات الرئاسية وتصف التدخلات الروسية فيها بغير المقبولة

محمّد جابر

فرنسا تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حملات الانتخابات الرئاسية وتصف التدخلات الروسية فيها بغير المقبولة

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