فصائل المعارضة المسلحة الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي: نحتفظ بحق الرد على هجمات الجيش السوري والميليشيات الموالية له

darine alameh

فصائل المعارضة المسلحة الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي: نحتفظ بحق الرد على هجمات الجيش السوري والميليشيات الموالية له

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