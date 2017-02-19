قتيل و27 جريحا في خروج قطار عن سكته في بلجيكا

أخبار متفرقة
- اللواء“النهار”: الجيش ضبط على طريق وادي حميد في جرود عرسال شاحنة تموينية مهرّبة من عرسال في اتجاه الجرود لمصلحة المجموعات الإرهابية
- اللواءنضال طعمة: ما يشكل خطرا حقيقيا هو أن يقود اختلافنا على قانون الانتخاب إلى خلاف وطني يعطل إمكانية إنتاج قانون جديد
- عربياتاليمن: إيران تواصل تهديد دول الجوار والممرات الدولية
- اللواءحرب: كل القوانين الانتخابية التي يجري التداول بها تخدم المصالح الحزبية للفريق الذي يطرحها ولا تلبي طموحات اللبنانيين بقانون يؤمن صحة التمثيل
- لبنانحاصباني:لا مصلحة للبنان بان يكون جزء من النزاعات
- اللواءالراعي في عظة الاحد: السلطة السياسية تقف امام مسؤوليات جسيمة منها ضرورة سن قانون جديد للانتخاب يراعي حسن التمثيل ويضمن القيمة لصوت المواطن
- لبنانالبرد القارس لن يفارقنا بسهولة…وماذا عن الايام المقبلة؟
- لبنانفياض: لن نجر إلى مماحكات داخلية أو سجالات عقيمة
- عربياتالاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدداً من الفلسطينيين بالضفة الغربية
- دولياتظريف:لدينا الاستعداد الكافي للاستجابة للتهديدات التي يمكن أن نتعرض لها