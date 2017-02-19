قوى الأمن: أوقف حاجز ضهر البيدر كل من ج.ن(1988) ب.ر(1989) وج.ي(1989) لحيازتهم على حوالي ٤٥٠غ حشيشة مقسم الى 3أكياس و2غ كوكايين وحوالي 1/2حجر كوكايين