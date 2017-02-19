كنعان للـ ام تي في: التمديد التقني يُطرح من وزارة الداخلية ونحن ضده الا اذا كان مبرراً بقانون انتخابي جديد يحتاج الى تحضير

دلال ديب

كنعان للـ ام تي في: التمديد التقني يُطرح من وزارة الداخلية ونحن ضده الا اذا كان مبرراً بقانون انتخابي جديد يحتاج الى تحضير

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