نضال طعمة: ما يشكل خطرا حقيقيا هو أن يقود اختلافنا على قانون الانتخاب إلى خلاف وطني يعطل إمكانية إنتاج قانون جديد

دلال ديب

نضال طعمة: ما يشكل خطرا حقيقيا هو أن يقود اختلافنا على قانون الانتخاب إلى خلاف وطني يعطل إمكانية إنتاج قانون جديد

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