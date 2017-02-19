وحدات الجيش السوري تسيطر على مناطق جديدة في منطقة البيارات بريف تدمر الغربي

محمّد جابر

وحدات الجيش السوري تسيطر على مناطق جديدة في منطقة البيارات بريف تدمر الغربي

 

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