18 شخصا بين قتيل وجريح ومفقود جراء انهيار ثلجي في شمال باكستان

دلال ديب

18 شخصا بين قتيل وجريح ومفقود جراء انهيار ثلجي في شمال باكستان

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