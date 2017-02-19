9 قتلى و17 جريحاً بتفجيرين انتحاريين في حيي سيدتي الجميلة والزهور في الساحل الأيسر للموصل

دلال ديب

9 قتلى و17 جريحاً بتفجيرين انتحاريين في حيي سيدتي الجميلة والزهور في الساحل الأيسر للموصل

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