أساتذة الشمال دعوا إلى اقرار سلسلة الرتب والرواتب واكدوا متابعة فائض 2008 و2016 وعدم المماطلة والتلاعب بمصيرهم

محمد عمر

أساتذة الشمال دعوا إلى اقرار سلسلة الرتب والرواتب واكدوا متابعة فائض 2008 و2016 وعدم المماطلة والتلاعب بمصيرهم

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