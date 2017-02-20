“أن بي أن”: يبدو ان الحريري اخذ رأيا استشاريا دستوريا أكد له ان المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة هي غدا وعليه قد يوقع المرسوم بين اليوم وغد

محمّد جابر

“أن بي أن”: يبدو ان الحريري اخذ رأيا استشاريا دستوريا أكد له ان المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة هي غدا وعليه قد يوقع المرسوم بين اليوم وغد

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