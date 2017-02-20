الاناضول نقلا عن الخارجية التركية :” ايران هي المسؤولة عن التوتر في المنطقة

darine alameh

الاناضول نقلا عن الخارجية التركية :” ايران هي المسؤولة عن التوتر في المنطقة

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