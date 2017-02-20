الجبير: إيران أكبر راعية للإرهاب

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس أمام مؤتمر الأمن في ميونخ بألمانيا، أن «إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».

وقال إن «التحدي في منطقة الشرق الأوسط مصدره إيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وجزء من تشريعها هو تصدير الثورة، وهي لا تؤمن بمفهوم المواطنة، وتريد من الشيعة في جميع أنحاء العالم أن يكونوا تابعين لها وليس لدولهم».

وأكد الجبير أن «الإيرانيين يتدخلون في شؤون بلدان كثيرة ولا يحترمون القانون الدولي ويقومون بمهاجمة السفارات ويزرعون الخلايا الإرهابية النائمة في دول عدة».

واتهم إيران بأنها عازمة على «تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط،» مشيرا إلى أنها «الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم يهاجمها تنظيم داعش أو القاعدة»، وهي تنظيمات إرهابية سنية، ما يثير علامات استفهام، بحسب كلمة الجبير.

وأشار إلى أن كثيرا من قيادات القاعدة، التي ارتكبت جرائم إرهابية في السعودية، فرت لتجد ملاذا في إيران.

وأوضح الوزير السعودي أن «إيران تتحدث دائما عن بدء صفحة جديدة، ولكننا لا نستطيع تجاهل الحاضر. كيف يمكن أن نتعامل مع دولة تهدف إلى تدميرنا. ما لم يتغير كل هذا، يصعب التعامل معها».

وتابع: «ما نسعى إليه هو أفعال وليس أقوالا، هم يرسلون السلاح والصواريخ الباليستية للحوثيين، ولا بد من وجود ضغط عالمي على إيران من أجل تغيير سلوكها، وعليهم أن يدركوا أن ما قاموا به خلال 25 عاماً ليس مقبولا».

وحول أزمة اليمن، قال الجبير إنه لا يمكن للحوثيين أن يبلغوا سدة الحكم، ويمتلكوا الصواريخ الباليستية، متهماً الميليشيات الانقلابية بـنهب البنك المركزي اليمني وصندوق التقاعد.

وشدد على أن السعودية ترغب في تسوية سياسية للأزمة في اليمن.

واتهم الجبير، إيران، بإرسال السلاح إلى الحوثيين في انتهاك لقوانين مجلس الأمن، وحشد ميليشيات من حزب الله وتعبئة مسلحين شيعة لدعم بشار الأسد في سوريا.

وحول الإدارة الأميركية الجديدة، قال: «أنا متفائل بإدارة دونالد ترامب الجديدة وأتفهم التساؤلات حول تلك الإدارة، مثلما حدث مع إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان الذي عزز مكانة أميركا في العالم وأنهى الحرب الباردة».

وأضاف: «ترامب رجل براغماتي ويريد تسوية الأزمات وقيادة العالم، ويسعى إلى سد أي فجوات يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية».

وتابع: «هو يؤمن بالتخلص من داعش مثلنا، والشخصيات التي عيّنها في إدارته عالية الخبرة والقدرة، ولذا نتوقع أن نرى مشاركة أميركية وسياسات خارجية واقعية، نحن نتواصل مع الإدارة بشكل إيجابي».

وطالب الجبير، ترامب بتصعيد الضغوط على إيران للتأكيد على أن سلوكهم سيترتب عليه تبعات، مشيرا إلى خرق إيران لاتفاق الصواريخ الباليستية.

من جهة ثانية وصف المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تصريحات وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر ميونيخ بـ«غير البناءة»، مؤكدا أن المسؤولين عن إراقة الدماء وبث الفوضى في المنطقة لا يستطيعون أن يتملصوا من مسؤولياتهم بهذه الاتهامات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قاسمي علق امس على تصريحات وزير الخارجية التركي قائلاً:« ان الذين يحلمون بالعودة الى عهد الامبراطورية ويقومون بتدخلات غير قانونية وغير مشروعة ودعم الجماعات الارهابية مما ادى الى سفك الدماء وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ، لا يمكنهم التهرب من مسؤولية مثل هذه الممارسات من خلال اتهام الآخرين».

وكان وزير الخارجية التركي اتهم في كلمته أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ إيران بأنها تقوم بدور لزعزعة الاستقرار في المنطقة، و«أنها تمارس الطائفية البغيضة، وتقوّض فرص السلام في المنطقة».

وأضاف أن إيران تسعى إلى نشر التشيّع في سوريا والعراق، وحث دول العالم على دعوة إيران إلى التوقف عن أي طموح نووي وتهديد استقرار المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن السُنة العرب في الرقة يجب ألا يختاروا بين داعش والقوات الشيعية والحماية الكردية».

(أ ف ب – إيلاف – العربية نت)