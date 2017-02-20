الجديد:مخابرات الجيش في الجنوب توقف أحد مناصري الأسير اللبناني “ط. د.” على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا

darine alameh

الجديد:مخابرات الجيش في الجنوب توقف أحد مناصري الأسير اللبناني “ط. د.” على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا 

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