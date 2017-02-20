المثقف العربي والغرب.. أين قلمك لا يكتب الحقيقة ؟!

دلال ديب

تعتبر الثقافة احدى سمات عالم العلاقات الإنسانية والحضارية المؤثرة في أمور عديدة ومختلفة وقد لا يكون لها تأثير مباشر بل غير مباشر ولا يقلل غير المباشر من شأنها لانه من خصائصها انها الشرارة المتوقدة في الفكر والعقل.

وأكثر هي الكلمة الحرة التي تثور على الظلم. انها من يشخص وينبه وينقد ويقوم وتشكل مدخلاً إلى عالم وحياة أفضل. يقولون أين موقع ودور المثقفين من كل ما يجري ويدور من صراعات في كافة اقطار العالم خصوصاً العالم العربي، ويسألون أهل الفكر الحر أين الأقلام الثائرة على الظلم؟ يا ترى هل كل من كتب مقالاً، أو ظهر على شاشة التلفزة أو شارك في ندوة أصبح مثقفاً، وهل من يبيع نفسه للحكام والسياسيين يعتبر مثقفاً؟ ليس خافياً ان المثقف العربي يعاني من القمع الاجتماعي والسياسي وقليلاً ما يعيش حريته، لذلك وجد الغرب ثغرة استطاع من خلالها أن يؤثر على الصعيد الفكري والمعنوي.

تغلغل الغرب في الكيان العربي من خلال الدعم المالي فاستطاع التحكم في بعض الأنظمة العربية وطوعوا بعض المثقفين العرب بطريقة يخدمون بها أهدافهم ومصالحهم بحيث تزايدت مجموعة المثقفين هؤلاء، وهناك التجمعات والمراكز في أكثر من دول عربية لنشر ثقافة الغرب على الطريقة »الحضارية« لأنهم يدعون ان العرب يعيشون على بقايا تاريخهم، والثقافة لا تمت لهم بصلة، وتهتم هذه المراكز بقضايا معروفة، مثل نشر الديمقراطية والدعوة إلى حرية الرأي وحقوق الإنسان والمرأة… الخ.

وتدار من قبل مثقفين يحملون شهادات أو لا يحملون ليس مهماً لأن المال هو الشهادة العليا لكل ناشر لثقافتهم ضد الأمة العربية، ما جعل »اللامثقفين« يصبحون أكثر عوراً في زمننا هذا، علماً أن هذه المراكز تدافع عن القيم الإنسانية والديمقراطية، مع ان الدول الممولة مارست القمع والقهر ضد الإنسان العربي ونهبت ثرواته ومازالت، والحقت به الهزائم وما زالت في وقت يدعون في الغرب انهم يريدون تحريرنا وهم يدعمون بعض الأنظمة العربية لقمع شعوبها وكم الأفواه لهؤلاء المفكرين والمثقفين الشرفاء.

انهم ينشرون ثقافتهم بهدف سيطرتهم على العالم العربي السبب ليس فكرياً ولا دينياً ولا أخلاقياً، انما ثقافة »القوة« فقد قال مثقفاً غربياً عنهم (لم يغلب الغرب العالم بتفوق في افكاره أو قيمه أو دينه، انما غلبهم بتفوقه في العنف المنظم) يدفعون أموالاً طائلة لا تحصى لتخريب وعي من مازال من البشرية على علاقة بالقراءة والثقافة والفكر. يريدون ان يلغوا الفكر العربي وقد نجحت نوعاً ما حتى لا نظلم الجميع، إذ نادراً ما نرى مثقفاً أو مفكراً يتمسك بمبادئه وقيمه ولا يكون منتمياً إلى حزب سياسي أو تابعاً لحاكم طاغٍ، فقد أصبحنا في زمن يسمونه »عصر الحضارة« حيث نرى الكثير من المثقفين تابعين للغرب أو ممولين منه يقفون على المنابر يدافعون عن الأنظمة الديكتاتورية ضد الحرية، ويسطرون بأقلامهم الحقد على مقاومة الإنسان للظلم والدفاع عن كرامته. وهذا »اللامثقف« العتيق »بالثقافة والفكر والممول غربياً بامتياز ينشر سموم فكره وأوساخ الغرب على العقول الصغيرة التي تنصاع لكل ما يقال اعلامياً، لتبدأ الفتن تتفشى بين الشعوب دون استئذان.

مشكلتنا مع المثقف العربي ثقافية أولاً وأخيراً ولا أحد منا يستطيع نقدها لأن حراسها الأيديولوجيين يمثلون الأغلبية، كما ان مشكلتنا هي في جهلنا لثقافة الآخرين، تعودنا ان نكون »أتباع« للآخر ولا بد من المصارحة ولاقول ان مشكلتك أيها المثقف العربي انك كفرت بمبادئك اكراماً للمادة والسلطة وجعلت الغرب يسيطر على عقلك ويلغي وجودك لمجرد انك تريد العيش برفاهية. ما قيمة حياتنا ان لم ندافع عن مبادئنا وكرامتنا ووجودنا، سيما نحن الذين خرجت »الحضارة« من كتابنا العظيم؟.

ما قيمتك أيها المثقف العربي »مادياً« بعدما سلبت منك قيمك واخلاقك، حيث قدمتها هدية على صينية بالية للغرب؟. أين دفاعك عن الحق والعدل ومحاربة الظلم والقهر؟. أين قلمك الذي لا ينطق إلا ثورة.. ولا يكتب إلا الحقيقة؟ لا تجعل المال يعميك عن إنسانيتك ولا ترك ثقافتك تذهب هباء.. ان الله أكرمك وأورثك الأرض حراً وسخر لك كل شيء فيها. ما قيمة ثقافتك وانت تبيع نفسك كالعبيد، فعلاً ايها المثقف العربي كم نحتاج إلى عقود من الزمن حتى نستوعب أسباب تخلفنا عن العالم، وجعل الغرب يسيطرون علينا فكرياً وثقافياً ويطوعنا في ارادتنا وينزع حريتنا، ويقتل فينا ذروة الإيمان بحضاراتنا وتراثنا.