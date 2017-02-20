المرصد السوري: مقتل 11 شخصا إثر غارات الطيران الحربي التركي على مدينة الباب.

محمّد جابر

المرصد السوري: مقتل 11 شخصا إثر غارات الطيران الحربي التركي على مدينة الباب.

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