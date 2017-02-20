“المنار”: هذه الجلسة الرابعة لمناقشة موضوع الموازنة وبعدما جرى بحث المشروع وتقنيته، من المفترض اليوم ان يتم الدخول بالتفاصيل والأرقام وفكرة أن تكون سلسلة الرتب والرواتب من ضمن مشروع الموازنة أو فصلها.