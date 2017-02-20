بوتين يعيّن سيرغي كوزلوف سفيراً جديداً للاتحاد الروسي لدى المملكة العربية السعودية

دلال ديب

بوتين يعيّن سيرغي كوزلوف سفيراً جديداً للاتحاد الروسي لدى المملكة العربية السعودية

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