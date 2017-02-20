ترامب: سأطلب من السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون أن يخدم في إدارتنا في منصب آخر

darine alameh

ترامب: سأطلب من السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون أن يخدم في إدارتنا في منصب آخر

تعليقات الفيسبوك