ترامب: كيث كيلوك القائم بأعمال مستشار الأمن القومي حاليا سيكون مديرا لموظفي مجلس الأمن القومي

darine alameh

ترامب: كيث كيلوك القائم بأعمال مستشار الأمن القومي حاليا سيكون مديرا لموظفي مجلس الأمن القومي

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