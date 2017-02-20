حوري لـ”أخبار اليوم”: إقرار الموازنة مصلحة وطنية والنقاش الدائر حولها هو علمي وليس سياسيا ولا علاقة له بالتجاذبات الحاصلة

محمّد جابر

حوري لـ”أخبار اليوم”: إقرار الموازنة مصلحة وطنية والنقاش الدائر حولها هو علمي وليس سياسيا ولا علاقة له بالتجاذبات الحاصلة

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