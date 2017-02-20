رئيس الوزراء للشعب المصري: سترون ثمار القرارات الحكومية قريب

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- اللواءمخابرات الجيش في الجنوب أوقفت ط. د. وهو أحد مناصري أحمد الاسير على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا
- اللواءستولتنبرغ: اتفقنا على تقاسم الأعباء داخل حلف الناتو
- اللواءستولتنبرغ: ندعم عمليات التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق
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- اللواءليون لـ”المركزية”: من قال إن تاريخ 21 شباط مهلة نهائية؟ المهل التي يتم التداول في شأنها هي تلك التي يلحظها القانون الذي ندفنه فهل يجوز أن نطبقه؟
- امن وقضائياتتوقيف مطلوب في القبيات
- اللواءحوري لـ”أخبار اليوم”: إقرار الموازنة مصلحة وطنية والنقاش الدائر حولها هو علمي وليس سياسيا ولا علاقة له بالتجاذبات الحاصلة
- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى نهر الموت
- اللواءبدء جلسة مجلس الوزراء في السراي لاستكمال بحث الموازنة
- اللواءمسعد: لاقرار موازنة بلا ضرائب واعادة السلسلة الى المجلس النيابي