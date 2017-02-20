ستولتنبرغ: ندعم عمليات التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق

darine alameh

ستولتنبرغ: ندعم عمليات التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق

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