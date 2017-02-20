سكاي نيوز: إقالة 277 قاض ومدع عام تركي جديد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

darine alameh

سكاي نيوز: إقالة 277 قاض ومدع عام تركي جديد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

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