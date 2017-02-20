عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم لـ”صوت لبنان – الأشرفية”: المهل مفتوحة للوصول الى قانون انتخاب جديد والقانون الوحيد الممكن الاتفاق عليه من قبل الجميع هو المختلط.

لميا جردلي

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