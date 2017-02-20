كرم لصوت لبنان: الاتصالات جارية ومستمرة وهناك جو من التفاهم وخطوط حمر خاصة لكل فريق وحسابات حزب الله مرتبطة بالتطورات الاقليمية.

لميا جردلي

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