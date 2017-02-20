لافروف: تشكيل الفريق الأميركي له أهمية بالغة للعمل على تسوية الأزمة السورية

دلال ديب

لافروف: تشكيل الفريق الأميركي له أهمية بالغة للعمل على تسوية الأزمة السورية

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