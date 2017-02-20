ليون لـ”المركزية”: من قال إن تاريخ 21 شباط مهلة نهائية؟ المهل التي يتم التداول في شأنها هي تلك التي يلحظها القانون الذي ندفنه فهل يجوز أن نطبقه؟

محمّد جابر

ليون لـ”المركزية”: من قال إن تاريخ 21 شباط مهلة نهائية؟ المهل التي يتم التداول في شأنها هي تلك التي يلحظها القانون الذي ندفنه فهل يجوز أن نطبقه؟

تعليقات الفيسبوك