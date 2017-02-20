متحدث باسم الحكومة التركية:ندعو إلى تطبيق النموذج التركي في عملية درع الفرات بالتعاون مع القوى المحلية لمكافحة المنظمات الإرهابية في المدن الأخرى

darine alameh

متحدث باسم الحكومة التركية:ندعو إلى تطبيق النموذج التركي في عملية درع الفرات بالتعاون مع القوى المحلية لمكافحة المنظمات الإرهابية في المدن الأخرى

 

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