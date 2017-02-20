متحدث باسم الحكومة التركية:ندعو إلى تطبيق النموذج التركي في عملية درع الفرات بالتعاون مع القوى المحلية لمكافحة المنظمات الإرهابية في المدن الأخرى

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- اللواءمخابرات الجيش في الجنوب أوقفت ط. د. وهو أحد مناصري أحمد الاسير على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا
- اللواءرئيس الوزراء للشعب المصري: سترون ثمار القرارات الحكومية قريب
- اللواءستولتنبرغ: اتفقنا على تقاسم الأعباء داخل حلف الناتو
- اللواءستولتنبرغ: ندعم عمليات التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق
- عربياتماتيس:اداء الجيش العراقي جيد و”داعش” لن ينتهي بعشية وضحاها
- اللواءليون لـ”المركزية”: من قال إن تاريخ 21 شباط مهلة نهائية؟ المهل التي يتم التداول في شأنها هي تلك التي يلحظها القانون الذي ندفنه فهل يجوز أن نطبقه؟
- امن وقضائياتتوقيف مطلوب في القبيات
- اللواءحوري لـ”أخبار اليوم”: إقرار الموازنة مصلحة وطنية والنقاش الدائر حولها هو علمي وليس سياسيا ولا علاقة له بالتجاذبات الحاصلة