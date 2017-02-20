مخابرات الجيش في الجنوب أوقفت ط. د. وهو أحد مناصري أحمد الاسير على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا

محمّد جابر

مخابرات الجيش في الجنوب أوقفت ط. د. وهو أحد مناصري أحمد الاسير على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا

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