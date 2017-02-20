وزير الإعلام ملحم الرياشي من السراي الحكومي: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء وتأجيل النقاش إلى يوم الأربعاء وسيتم البحث بضمّ سلسلة الرتب والرواتب إلى مشروع الموازنة.

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- اللواء“المنار”: هذه الجلسة الرابعة لمناقشة موضوع الموازنة وبعدما جرى بحث المشروع وتقنيته، من المفترض اليوم ان يتم الدخول بالتفاصيل والأرقام وفكرة أن تكون سلسلة الرتب والرواتب من ضمن مشروع الموازنة أو فصلها.
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