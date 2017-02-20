وزير الإعلام ملحم الرياشي من السراي الحكومي: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء وتأجيل النقاش إلى يوم الأربعاء وسيتم البحث بضمّ سلسلة الرتب والرواتب إلى مشروع الموازنة.