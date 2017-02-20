وكالة الأنباء الكويتية كونا: إيطاليا والسعودية تدعمان جهود الكويت لحل الأزمة اليمنية والعلاقات مع إيران

darine alameh

وكالة الأنباء الكويتية كونا: إيطاليا والسعودية تدعمان جهود الكويت لحل الأزمة اليمنية والعلاقات مع إيران

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