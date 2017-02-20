وكالة الأنباء الكويتية كونا: إيطاليا والسعودية تدعمان جهود الكويت لحل الأزمة اليمنية والعلاقات مع إيران

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- اللواء“المنار”: هذه الجلسة الرابعة لمناقشة موضوع الموازنة وبعدما جرى بحث المشروع وتقنيته، من المفترض اليوم ان يتم الدخول بالتفاصيل والأرقام وفكرة أن تكون سلسلة الرتب والرواتب من ضمن مشروع الموازنة أو فصلها.
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