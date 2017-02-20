يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الأثناء مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الفرنسية مارين لوبان

دلال ديب

يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الأثناء مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الفرنسية مارين لوبان

تعليقات الفيسبوك