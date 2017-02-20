“NBN”: لم يبدأ بعد البحث في ما اذا كانت سلسلة الرتب والرواتب ستبقى في مشروع الموازنة او ستفصل عنها.

محمّد جابر

“NBN”: لم يبدأ بعد البحث في ما اذا كانت سلسلة الرتب والرواتب ستبقى في مشروع الموازنة او ستفصل عنها.

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